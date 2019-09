Prezydent Izraela (Reuwen Riwlin) zaprosił mnie do Izraela na początku przyszłego roku w związku z rocznicą wyzwolenia Oświęcimia i Dnia Holokaustu. Proszę przekazać panu prezydentowi, że z wielką przyjemnością przyjadę do Izraela - powiedział Putin do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, z którym spotyka się w czwartek w Soczi. W przyszłym roku obchodzona będzie 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz.