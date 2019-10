Biały Dom ogłosił w piątek nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że wkrótce będzie podpisywany "pełen program bezwizowy".

"Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenie Polski do Visa Waiver Program ruszyła - to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane" - powiedział prezydent na piątkowym briefingu.

Możemy się spodziewać, że w jakimś w miarę niedługim czasie, nie chcę zapowiadać w jakim - kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych mówiono nam, że będzie to kilka do kilkunastu tygodni - to zostanie zrealizowane i rzeczywiście Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz - powiedział prezydent na briefingu prasowym. Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego, że przez wiele, wiele lat nam to (zniesienie wiz - PAP) obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział +musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy musza być zwolnieni z wiz+, to się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę - dodał prezydent