Oficjalne konto obecnego lokatora Białego Domu pojawiło się na Twitchu w nocy z czwartku na piątek. Po pierwszych doniesieniach mediów - m.in. agencji Reutera i serwisu technologicznego The Verge - kanał zgromadził ponad 43,5 tys. obserwujących. Dotychczas nie zawiera on żadnych materiałów wideo, a jedynie zapowiedź transmisji z planowanego wiecu Trumpa w Minneapolis w Minnesocie.

Serwis Twitch.tv umożliwia swoim użytkownikom (15 mln widzów dziennie wg danych firmy) oglądanie i prowadzenie transmisji na żywo na różne tematy, jednak pozostaje kojarzony przede wszystkim z grami wideo i sportami elektronicznymi. Na wykupionej przez Amazona w 2014 r. za ok. miliard dolarów platformie działają obecnie również kanały poświęcone sportom tradycyjnym, a także muzyce i polityce. Dotychczas nie miały jednak znaczenia porównywalnego np. z Twitterem, na którym konto @realDonaldTrump obserwuje 65,6 mln użytkowników.

Donald Trump nie jest pierwszym amerykańskim politykiem aktywnym na Twitchu. W styczniu 2019 r. w charytatywnej transmisji związanej z grami gościnnie wystąpiła zasiadająca w Izbie Reprezentantów Demokratka Alexandria Ocasio-Cortez. Od sierpnia w serwisie działa natomiast oficjalny kanał senatora z Vermont, Berniego Sandersa - jednego z wiodących w sondażach pretendentów do nominacji Partii Demokratycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w USA. Polityka obserwuje obecnie ponad 88,8 tys. użytkowników.

Zarówno Sanders, jak i Donald Trump są znani z krytycznych wypowiedzi pod adresem Amazona oraz jego szefa i założyciela, Jeffa Bezosa - najbogatszego człowieka na świecie, właściciela m.in. dziennika "The Washington Post". W ocenie Verge'a zakładając konto na Twitchu, 45. prezydent USA "przyznał, że jeśli chce dotrzeć do swoich zwolenników, musi grać według reguł Bezosa na należącej do niego platformie".