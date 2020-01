Według niej tuż przed wjazdem do Berki autobus doznał poślizgu na gładkiej kostkowej nawierzchni i zjechał z drogi po jej skarpie, wywracając się. Na razie nic nie wskazuje na to, by przyczyną wypadku były usterki techniczne lub błąd kierowcy.

Autobus wiózł do szkoły podstawowej w Berce 22 dzieci w wieku od ośmiu do jedenastu lat. Ofiarami śmiertelnymi są 8-letni chłopiec i będąca jego rówieśniczką dziewczynka. Nie wiadomo jeszcze, czy mali pasażerowie mieli pozapinane pasy bezpieczeństwa, gdyż policja nie wypowiedziała się dotąd na ten temat. Kierowca jest również ranny i doznał szoku.