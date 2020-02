Drugi syn królowej Elżbiety II czynnie służył w Royal Navy od 1979 do 2001 r., uczestnicząc m.in. w wojnie o Falklandy. Zgodnie z tradycją wyżsi rangą członkowie rodziny królewskiej, którzy służyli w wojsku, traktowani są tak, jakby w nim pozostali i przy okazji kolejnych okrągłych rocznic urodzin lub z racji innych istotnych wydarzeń awansowani są na wyższe stopnie.

Jednak, jak poinformował Pałac Buckingham, książę zwrócił się z prośbą o wstrzymanie jego nominacji. "Zgodnie ze zwyczajem książę Yorku miał otrzymać awans wojskowy w dniu swoich 60. urodzin. Po podjęciu przez Jego Królewską Wysokość decyzji o wycofaniu się z obowiązków publicznych w dającej się przewidzieć przyszłości, książę Yorku zwrócił się do ministerstwa obrony z pytaniem, czy ten awans może zostać odroczony do czasu, gdy Jego Królewska Wysokość powróci do obowiązków publicznych" - wyjaśniono.

W listopadzie książę Andrzej ogłosił, że zawiesza na dającą się przewidzieć przyszłość wykonywanie obowiązków publicznych, co było efektem narastającego skandalu wokół jego znajomości z amerykańskim finansistą i pedofilem Jeffreyem Epsteinem, który w sierpniu zeszłego roku popełnił samobójstwo w więzieniu. Wprawdzie Andrzej nie jest o nic oskarżony, ale istnieją podejrzenia, że nie mówił prawdy na temat swojej znajomości z jedną z nieletnich dziewcząt, które Epstein "oferował" swoim przyjaciołom. Ponadto mimo deklaracji księcia, że będzie współpracował z amerykańską prokuraturą badającą sprawę miliardera, jak dotąd tego unika.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja, czy należy wywiesić flagi państwowe w dniu przypadających 19 lutego urodzin Andrzeja. Jako że jest on wysokim rangą członkiem rodziny królewskiej, jego urodziny powinny być uhonorowane w ten sposób. Jednak niektóre rady miejskie zapowiedziały, że tego nie zrobią, biorąc pod uwagę okoliczności zawieszenia przez Andrzeja wykonywania obowiązków, inne zaś zwróciły się do rządu z prośbą o wytyczne.

W efekcie rząd rozstrzygnął, że w związku z zawieszeniem wykonywania obowiązków wywieszanie flag na budynkach publicznych nie jest konieczne. Nie ulegają natomiast zmianie plany, by w dniu urodzin księcia rozbrzmiały dzwony w Opactwie Westminsterskim.