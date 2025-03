W 2023 roku nie doszło do skutku 1,5 miliona umówionych wizyt. To wzrost o 200 tysięcy w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wiele placówek prowadzi autonomiczne systemy rejestracji, co utrudnia znalezienie najkrótszego terminu wizyty. Pacjenci zapisują się na kilka wizyt jednocześnie, a potem ich nie odwołują, co wydłuża kolejki.

Nowy system umawiania wizyt

Brzoska proponuje rozwiązania oparte na sprawdzonych mechanizmach, takich jak system "last minute":

Automatyczne powiadomienia o dostępnych terminach.

Możliwość szybkiego wskoczenia na zwolnione miejsce.

Centralna baza dostępnych wizyt, widoczna dla pacjentów w czasie rzeczywistym.

Dlaczego nie skorzystać z gotowych rozwiązań? Ktoś rezygnuje z wizyty, pierwsza osoba w kolejce może wskoczyć na jej miejsce. To wszystko może działać w mObywatelu – podkreśla Brzoska.

Jakie korzyści dla pacjentów?

Skrócenie kolejek do specjalistów dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnych terminów.

Oszczędność czasu dla pacjentów i personelu medycznego.

Przejrzysta informacja o rzeczywistym czasie oczekiwania na wizytę.

Obecnie pacjenci muszą dzwonić do różnych placówek, aby sprawdzić najbliższy dostępny termin. Według Brzoski, wystarczyłoby wprowadzenie jednej platformy integrującej te informacje w mObywatelu.

Obowiązkowa e-rejestracja od 2028 roku

Zespół "SprawdzaMY" proponuje, aby od 1 stycznia 2028 roku wszystkie placówki mające kontrakt z NFZ były zobowiązane do prowadzenia centralnej rejestracji wizyt. Od 2026 roku placówki mogłyby wdrażać system dobrowolnie w zamian za zachęty finansowe. W 2028 roku brak wdrożenia skutkowałby korektami finansowymi w kontrakcie z NFZ. System obejmowałby wszystkie wizyty w ramach POZ, AOS, leczenia szpitalnego, rehabilitacji i programów profilaktycznych.

Wprowadzenie Pakietu Kolejkowego pozwoli lepiej wykorzystać zasoby w ochronie zdrowia, a co za tym idzie – zrealizować więcej wizyt za te same pieniądze – podkreślają eksperci. Pacjenci mogliby w łatwy sposób porównywać terminy w różnych placówkach i zdecydować, czy skorzystać z wizyty w innym mieście, jeśli tam kolejka jest krótsza.

Deregulacja Brzoski

Propozycja Brzoski wpisuje się w szerszy program deregulacji. Premier Donald Tusk poinformował, że zespół ds. deregulacji przekazał rządowi 111 propozycji uproszczeń, z których 61 proc. zostało zaakceptowanych.