Źródła unijne informowały, że po rozmowach bilateralnych - w zależności od wyniku dyskusji - Michel może zorganizować kolejną rundę spotkań, tym razem jednak nie z wszystkimi, ale z przedstawicielami państw mających jakieś problemy.

Współpracownicy szefa Rady Europejskiej przekonują, że do tej pory żaden kraj zdecydowanie nie odrzucił przedstawionych przez niego propozycji budżetowych. Wszyscy są konstruktywni – powiedziało jedno ze źródeł.

To najtrudniejsze z negocjacji budżetowych m.in. z powodu brexitu; środki na rolnictwo i spójność to dla nas absolutny priorytet - ocenił we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, którzy bierze udział w szczycie.