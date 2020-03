Mimo zagrożenia epidemiologicznego wielu mieszkańców musiało opuścić swoje domy i wyszło na ulice w obawie o swoje życie. Dotychczas nie ma informacji o ofiarach. Najpoważniejsze obrażenia odniósł 15-letni chłopiec, którego służby ratownicze odnalazły pod gruzami zawalonego budynku. W stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala.

Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego trzęsienie miało magnitudę 5,3. Do pierwszych wstrząsów doszło wcześnie rano. Epicentrum znajdowało się 7 km na północ od Zagrzebia, a hipocentrum na głębokości 10 km.

W Zagrzebiu jest zniszczonych wiele budynków. Na niektórych ulicach zalega gruz i rozbite szkło. Obsunięte dachy i popękane fasady domów spadły na zaparkowane samochody. Doszło do krótkiej przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych częściach miasta doszło do lokalnych pożarów.

W mieście wybuchła krótkotrwała panika. Chorwacki minister spraw wewnętrznych na Twitterze zaapelował do ludzi, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy i wyszli na ulice do zachowanie bezpiecznego, ze względu na zagrożenie zakażenia koronawirusem. Do tej pory Chorwacja potwierdziła ponad 200 przypadków infekcji i jeden przypadek śmiertelny.