Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oznajmiła, że Polska zwróciła się z prośbą o wsparcie organizacji wizyty swej delegacji w Smoleńsku i Katyniu i że Rosja w kontakcie ze stroną polską pracuje nad tą kwestią uwzględniając sytuację związaną z koronawirusem.

Strona polska zwróciła się z oficjalną prośbą o okazanie pomocy w organizacji wizyty delegacji na czele z premierem (Mateuszem) Morawieckim do Smoleńska i Katynia 10 kwietnia, w związku z 10. rocznicą katastrofy samolotu prezydenta (RP Lecha Kaczyńskiego) i 80. rocznicy wydarzeń w Katyniu – powiedziała Zacharowa w czwartek na briefingu w MSZ Rosji. Dodała następnie: „studiujemy tę kwestię w bezpośrednim kontakcie z partnerami polskimi, uwzględniając rozwój sytuacji na świecie związanej z rozprzestrzenieniem się koronawirusa”.

Chcemy, żeby polska delegacja poleciała do Smoleńska, natomiast nie wiemy, czy będzie to możliwe - powiedział w czwartek wicepremier Jacek Sasin, pytany o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Sasin był pytany w RMF FM o to, czy polska delegacja poleci do Smoleńska, a jeśli tak, to w jakim składzie.

Do tej pory mówiono, że do Katynia i Smoleńska na obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej mieliby lecieć m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych - łącznie blisko 50 osób.

Z kolei pytany o wyjazd do Smoleńska w czwartek w "Onet Rano" szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że "do wyjazdu rządowej delegacji do Katynia i Smoleńska dojdzie tylko wtedy, kiedy będzie pewność, że będzie mogła być zrealizowana w sposób bezpieczny". Jak zaznaczył, państwo musi, mimo pandemii, wykonywać swoje obowiązki.

Natomiast pytany, dzień wcześniej, bo w środę w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, czy premier Mateusz Morawiecki uda się do Smoleńska w 10 rocznicę katastrofy smoleńskiej odpowiedział, "że w tej chwili czekamy na kwestie potwierdzenia możliwości realizacji wszystkich procedur związanych z potencjalną wizytą w Smoleńsku, również na odpowiedź strony rosyjskiej".

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.