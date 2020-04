Nowy bilans zgonów obejmuje 24 godziny między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę. Jest on wyraźnie niższy od podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie ofiar śmiertelnych - 708.

W piątek liczba osób, które zmarły w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, przekroczyła tę w Chinach, gdzie obecna pandemia wzięła swój początek.

W niedzielę na Wyspach zanotowano 5903 nowych zakażeń koronawirusem i jest to najwyższy dotąd dobowy przyrost liczby zachorowań. Do tej pory najwięcej nowych infekcji potwierdzono 3 kwietnia - 4450. Łącznie liczba chorych wynosi już prawie prawie 48 tys. W Europie więcej zakażonych odnotowano dotąd tylko we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji, a poza Europą - w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Iranie.