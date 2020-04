W Szwecji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w ciągu doby wzrosła o 114 osób do 591. Dotychczas potwierdzono 7693 przypadków covid-19 - podał we wtorek Urząd Zdrowia Publicznego. Do walki z pandemią rząd chce więcej władzy.

Według głównego epidemiologa Andersa Tegnella statystyki obejmują zarejestrowane w ciągu doby przypadki z kilku poprzednich dni. - W Szwecji średnio dziennie przybywa około 40 zgonów - oświadczył na konferencji prasowej Tegnell. Reklama Jak podkreślił Szwecja "jest znacznie dokładniejsza w rejestracji ofiar śmiertelnych" niż inne kraje. Wśród przypadków śmiertelnych przeważają osoby w podeszłym wieku, co tłumaczy się przekrojem społecznym, a także rozprzestrzenianiem się koronawirusa wśród pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych. Z powodu koronawirusa 640 osób uzyskało pomoc na oddziałach intensywnej terapii. Polak mieszkający w Szwecji: W kawiarniach nadal jest sporo ludzi. Nie widzę wielkich zmian [ROZMOWA] Zobacz również Szwecja należy do krajów, które stosują liberalne podejście do walki z koronawirusem. Jedyne poważne ograniczenie to zakaz organizacji publicznych imprez z udziałem powyżej 50 osób. W wielu miejscach jedynie rekomenduje się unikanie tłumów i zachowanie 1,5 m odstępu. We wtorek szwedzki socjaldemokratyczny rząd porozumiał się z opozycją w sprawie zwiększenia swoich uprawnień, dzięki którym władza nie będzie musiała uzyskiwać poparcia w parlamencie. Według komentatorów może to oznaczać, że w związku z dużą liczbą ofiar śmiertelnych rząd przygotowuje się do szybkiego wprowadzenia surowszych ograniczeń.