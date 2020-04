Czeka nas brutalny kryzys ekonomiczny – podkreślił Philippe na konferencji prasowej.

Poinformował, że „sytuacja epidemiologiczna we Francji powoli, ale systematycznie się poprawia”, a od 11 dni spada liczba chorych przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

Wbrew oczekiwaniom premier nie przedstawił strategii luzowania kwarantanny. Zapewnił, że strategię wyjścia z kwarantanny przedstawi w ciągu 15 dni.

395 osób zmarło na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

395 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w kraju wzrosła tym samym z 19 323 do 19 718.

Dzień wcześniej zmarło 642 chorych.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała we Francji piąty dzień z rzędu - z 30 639 do 30 610. Spadła też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 5833 do 5744.

We francuskich szpitalach na Covid-19 zmarło dotychczas 12 069 osób, a w domach opieki - 7649.