Z okazji obchodzonego we wtorek Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek brytyjska królowa Elżbieta II oraz inni członkowie rodziny królewskiej dzwonili do pielęgniarek z Wielkiej Brytanii oraz innych państw, by podziękować im za wykonywaną pracę.

Prawie pięciominutowe nagranie z fragmentami rozmów zamieszczono we wtorek wieczorem na profilach członków rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Zaczyna się ono od telefonu królowej do Kathleen McCourt, przewodniczącej Federacji Pielęgniarek i Położnych Wspólnoty Narodów. Jak podkreślił Pałac Buckingham, to najprawdopodobniej pierwszy taki przypadek, by fragment rozmowy telefonicznej królowej był udostępniany publicznie. W tym Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek wraz z moją rodziną chcę dołączyć do chóru podziękowań dla personelu pielęgniarskiego i położniczego w całym kraju i na całym świecie - mówi następca tronu, książę Karol, a jego żona księżna Camilla nawiązując do trwającej epidemii koronawirusa mówi, że te "nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych osób", jakimi są właśnie pielęgniarki. Swoje wyrazy wdzięczności składają następnie syn Karola, książę William z małżonką, księżną Kate, księżniczka Anna, hrabina Wessexu Zofia oraz księżniczka Aleksandra. Następnie zamieszczono fragmenty wideorozmów prowadzonych przez nich z pielęgniarkami i położnymi z Wielkiej Brytanii, a także z Indii, Australii, Malawi, Cypru, Bahamów i Sierra Leone. Nie wiem, jak wam się to udaje robić wszystko z planem pomimo dodatkowej presji i trudnych warunków - to tylko pokazuje, jak ważną rolę odgrywają pielęgniarki na całym świecie. Powinnyście być niezwykle dumne z pracy, jaką wykonujecie - mówi podczas jednej z rozmów księżna Kate. Rozmowy z pielęgniarkami zostały zorganizowane z inicjatywy organizacji Nursing Now, której celem jest poprawa warunków pracy pielęgniarek na całym świecie oraz większe docenienie społeczne ich roli. Księżna Kate jest patronką tej inicjatywy. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek ustanowiony został w 1965 r. Obchodzony jest w rocznicę urodzin Florence Nightingale, XIX-wiecznej angielskiej pielęgniarki, działaczki społecznej i statystyk, uważanej za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. W szczególności zasłynęła ona zorganizowaniem opieki nad rannymi żołnierzami podczas wojny krymskiej 1853-1856. W Wielkiej Brytanii wybrano ją także na patronkę większości tymczasowych szpitali dla chorych z Covid-19.