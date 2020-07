Złodzieja namierzył jeden z mieszkańców, Christian Meyer, któremu ukradziono but do biegania. Meyer o utracie obuwia napisał na platformie społecznościowej Nebenan.de. Szybko okazało się, że nie tylko jemu w okolicy zniknął pozostawiony przed domem but.

Jak podał serwis internetowy dziennika "Tagesspiegel", jakiś czas później Meyer zauważył w pobliżu lisa "przyłapanego na gorącym uczynku z niebieskimi klapkami w pysku" i zrobił mu zdjęcie.

Kilka dni później Meyer poszedł za zwierzęciem i odnalazł jego łup składający się z ponad stu butów, z których większość była "trochę pogryziona". Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać różne rodzaje obuwia - w tym kapcie, sandały i buty sportowe - w różnych kolorach.

Według DW trzech właścicieli obuwia udało się już zidentyfikować, Meyer wciąż nie odnalazł jednak swojego zaginionego buta.

Lokalne media nie podają, jak długo lis kradł buty sprzed domów w Berlinie.