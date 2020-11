Magdalena K. - przypomina RMF FM - została zatrzymana w lutym na Słowacji. Jej prawnicy wystąpili o azyl dla kobiety, tłumacząc to brakiem poszanowania praworządności w Polsce. Najpierw jednak sąd pierwszej instancji, a teraz Sąd Najwyższy, uznali, że nie ma przeszkód, by zastosować ENA i doprowadzić do ekstradycji kobiety.

Magdalena K. uciekała przez półtora roku przed polskimi władzami. Śledczy podejrzewają, że kierowała ona gangiem kiboli z Krakowa, który handlował narkotykami. Zarzuty dotyczą m.in. sprowadzenia do Polski 5,5 tony marihuany czy 120 kilogramów kokainy.