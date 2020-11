Koronawirus - nie wygląda to optymistycznie. "Jeszcze długo będziemy mieli do czynienia z koronawirusem" - ostrzega badaczka Maria Rosaria Capobianchi z zespołu naukowego z rzymskiego szpitala zakaźnego, gdzie po raz pierwszy został on wyizolowany na początku pandemii. Kiedy zniknie koronawirus?

Szczepionka i wyjście z pandemii? To hipoteza na pocieszenie Reklama W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w niedzielę włoska badaczka ze szpitala Spallanzani powiedziała: Jedynym wirusem, który do tej pory wytępiła ludzkość, jest ospa. Wszelkie prognozy szybkiego wyjścia z pandemii w związku pojawieniem się szczepionki to tylko hipoteza na pocieszenie. Maria Rosaria Capobianchi podkreśliła: Przeciwnik, którego mamy przed sobą jest potężny, ale poznaliśmy już bardziej śmiertelne, jak grypa hiszpanka, która pociągnęła za sobą 40 milionów ofiar i pół miliarda zakażeń. Jak dodała, tamta epidemia była cykliczna, jak wszystkie pandemie. Stanie się też tak tym razem - wyjaśniła badaczka. Gen. Gielerak: Jeśli chcemy uniknąć "drugiej Lombardii", musimy postawić na respiratory [WYWIAD] Zobacz również Jak zaznaczyła, koronawirus "nie ma celów, szerzy się i tyle, a im bardziej się replikuje, tym bardziej może przetrwać". Koronawirus nie zostanie pokonany. Będzie z nami jeszcze długo Jako pasożyt, którym jest, żyje tylko wtedy, kiedy zdoła wejść do komórki i w tym momencie przejmuje kontrolę. Gdybyśmy byli doskonali w dziedzinie środków ochrony, dramat byłby znacznie mniejszy, ale doskonali nie jesteśmy, a wirus wykorzystuje każdą szczelinę, by przeniknąć i reprodukować się - wyjaśniła badaczka. Położyła nacisk na to, że nadal nie ma skutecznej terapii, która pozwoliłaby wygrać z Covid-19; "ograniczyć tak, ale nie wyeliminować" - zastrzegła. Prawdopodobne jest to, że wirus ten nie zostanie pokonany tak, jak stało się z SARS-CoV w 2002 roku, a zatem, obawiam się, iż będziemy mieli z nim do czynienia jeszcze długo i przez kolejne sezony, jak z falami grypy - powiedziała biolog z laboratorium wirusologii.