To najwyższe indywidualne wsparcie finansowe, jakie w swojej 30-letniej historii przekazała Jewish Foundation for the Righteous (JFR - Żydowska Fundacja na rzecz Sprawiedliwych). Środki, po blisko 9,5 tys. złotych, otrzyma w Polsce 110 osób.

To tylko jeden z wielu sposobów, w jaki możemy okazać naszą bezgraniczną wdzięczność za to co zrobili, by uratować Żydów w trakcie Holokaustu - powiedziała Stanlee Stahl, dyrektorka JFR.

Fundacja przekaże również 10 tys. dolarów Fundacji im. Anne Frank w szwajcarskiej Bazylei. Kwoty te umożliwią wysłanie leków polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Odrębną dotację w wysokości 5 tys. USD przekazano na dystrybucję paczek z żywnością wśród mieszkających w Warszawie osób które ratowały Żydów w trakcie II wojny światowej.

Przed Świętami JFR przeprowadza zazwyczaj wizyty w domach Sprawiedliwych, ale w tym roku ze względu na epidemię Covid-19 nie będzie to możliwe. To z powodu epidemii Fundacja zdecydowała się na zwiększenie wsparcia finansowego.

Polska jest domem dla większości Sprawiedliwych Gojów (nie-Żydów), których JFR wspiera co miesiąc. W miarę zbliżania się Świąt chcieliśmy, aby czas ten był dla nich wyjątkowy, zwłaszcza w tym trudnym i pełnym wyzwań okresie, gdy wielu ze Sprawiedliwych zmaga się z trudnościami i izolacją z powodu Covid-19 - tłumaczy Stahl.

Celem Żydowskiej Fundacji na Rzecz Sprawiedliwych jest spłacenie moralnego długu wobec chrześcijan, którzy ryzykowali swoje własne życie, aby uratować życie Żydów.