Mówicie państwo często o praworządności. Pamiętajcie, że praworządność to działanie w granicach prawa i przestrzeganie prawa. Tak się składa, że nie macie prawa zajmować się kwestią aborcji ani kwestiami zdrowia. Dobrze wiecie, że te dwie kwestie należą do państw członkowskich. W związku z tym bezczelnie łamiecie prawo - oznajmił w środę Jaki przemawiając na wysłuchaniu zorganizowanym przez komisje Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Parlamentu Europejskiego.

Mówicie, że gender i aborcja jest zapisana w traktatach. Gdzie konkretnie? Który konkretnie punkt? Bardzo dobrze wiecie, że jest to nieprawda. Interpretujecie to z innego punktu o wartości zdrowia kobiety. A gdzie jest wartość życia osoby niepełnosprawnej, osoby która się jeszcze nie narodziła? (...) Dla dużej części Polaków wartość życia ma takie samo znaczenie w przypadku osoby niepełnosprawnej jak i kobiety czy mężczyzny pełnosprawnego - podkreślił polski eurodeputowany.

Przypomniał, że w Polsce nadal istnieją dwie przesłanki do aborcji, a o ewentualnym zastosowaniu trzeciej w dużej mierze decydują lekarze.

Mówicie, że takie orzeczenie stawia pod znakiem zapytania niezależność TK w Polsce. To może od razu załączcie listę orzeczeń, które są zgodne z prawem i takich które są niezgodne z prawem i to będzie prawdziwa niezawisłość w Unii Europejskiej - ironizował Jaki.

Andrzej Halicki (PO) w imieniu największej frakcji europarlamentu, Europejskiej Partii Ludowej (EPL), oskarżał polski rząd, że odmawia PE i KE zajmowania się kwestiami praworządności, obrony praw człowieka i praw obywatelskich. Żeby realnie bronić praw kobiet w imieniu EPL wzywam KE by przeszła od słów do czynów. Czas najwyższy uznać fakt niewłaściwego powołania TK w Polsce i złożyć odpowiedni wniosek do TSUE - postulował eurodeputowany.

Spurek zaatakowała też Komisję Europejską

Reprezentantka Zielonych Sylwia Spurek z kolei zaatakowała również Komisję Europejską. Mamy dość słuchania, że ochrona prawa do aborcji wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Że Komisja nic nie może w tej sprawie zrobić. Jestem prawniczką i liczę na to, że Komisja znajdzie rozwiązanie prawne, aby zapewnić wszystkim Europejkom dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji. Rozwiązanie, które pozwoli wszcząć procedurę naruszeniową przeciwko Polsce - domagała się polityk.

Jadwiga Wiśniewska (PiS) powiedziała z kolei, że aborcja jest odebraniem życia nienarodzonemu dziecku. Dziecku, które ma prawo do leczenia, do życia. Mówicie państwo, że aborcja jest OK. Aborcja nie jest nie była i nigdy nie będzie OK. Chcecie, aby aborcja stała się kolejny środkiem antykoncepcyjnym, czy kolejnym krokiem zwolenników aborcji będzie wprowadzenie eutanazji dzieci, które miały urodzić się zdrowe, a urodziły się chore? - pytała europosłanka przemawiająca w imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).