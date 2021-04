Lider CSU Markus Soeder poinformował we wtorek w południe w Monachium, że zaakceptował jednoznaczne głosowanie kierownictwa CDU na lidera partii Armina Lascheta jako kandydata Unii CDU/CSU na kanclerza.

Reklama

Spór o kandydata

Soeder powiedział, że zadzwonił do Lascheta i pogratulował mu. "Zaoferowałem mu pełne wsparcie jako CSU". Podkreślił, że będzie wspierał Lascheta "z pełną mocą". "Są dni dyskusji. Są dni decyzji. Stało się to teraz i dlatego ważne jest, aby wspólnie patrzeć w przyszłość." Życzył Laschetowi powodzenia.

Premier Bawarii podziękował też za wsparcie ze strony społeczeństwa i "wielu odważnych posłów".

Spór o to, kto powinien być kandydatem chadeckiej koalicji, pierwotnie miał być zakończony do końca ubiegłego tygodnia, jednak w tym terminie nie udało się dojść porozumienia. Prezydium CDU poparło kandydaturę Lascheta na kanclerza, jednak bawarska CSU domagała się, by wspólnego kandydata wybrano w głosowaniu.

Jakie szanse ma Laschet?

56-letni premier Bawarii Soeder miał znacznie lepsze notowania w sondażach od 60-letniego Lascheta, który jest premierem Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kandydat chadeckiej CDU/CSU ma dużą szansę na objęcie po Angeli Merkel stanowiska kanclerza w wyborach, które odbędą się 26 września. Unia, mimo problemów i spadku zaufania, wciąż ma w sondażach największe poparcie, oscylujące w granicach 30 procent. Angela Merkel rządzi w Niemczech od 16 lat.