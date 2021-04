Według najnowszego sondażu "Politbarometer" 63 procent wszystkich respondentów uważa, że premier Bawarii Markus Soeder (CSU) nadaje się na stanowisko kanclerza. Drugi z możliwych chadeckich kandydatów na kanclerza, szef CDU, Armin Laschet, uzyskał tylko 29 procent aprobaty. Natomiast 31 procent ankietowanych uważa, że Markus Soeder nie nadaje się na stanowisko kanclerza. W przypadku Armina Lascheta tego zdania jest 61 procent pytanych. Sondaż "Politbarometer" jest regularnie przeprowadzany przez Forschungsgruppe Wahlen z siedzibą w Mannheim.

Reklama

Z kolei w sondażu "DeutschlandTrend", przeprowadzonym dla telewizji ARD, 44 procent obywateli Niemiec wskazuje na premiera Bawarii, jako lepszego kandydata na kanclerza. 15 procent obywateli Niemiec uważa premiera Nadrenii Północnej-Westfalii za bardziej odpowiedniego kandydata na kanclerza z ramienia Unii. Jeden na trzech respondentów (33 procent) uważa, że żaden z dwóch kandydatów nie nadaje się do poprowadzenia CDU i CSU w wyborach federalnych. Soeder i Laschet oświadczyli w niedzielę, że są gotowi rywalizować o nominację rządzącego chadeckiego bloku CDU/CSU na kanclerza Niemiec przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Stwierdzili, że do końca tego tygodnia przedstawią ostateczną decyzję, który z nich będzie kandydował.

CDU/CSU odrabia straty

Po tym, jak ostatnio Unia znacznie straciła poparcie, między innymi z powodu tzw. afery maseczkowej, teraz znów zyskuje w sondażach. Gdyby w najbliższą niedzielę miały się odbyć wybory federalne, 31 procent ankietowanych głosowałoby na CDU/CSU (+3 punkty procentowe), 21 procent na Zielonych (-2), 14 procent na socjaldemokratyczną SPD (-1), 11 procent na Alternatywę dla Niemiec (-1), 9 procent na liberalną FDP i 7 procent na Lewicę (obie bez zmian) - wynika z ankiety "Politbarometer".