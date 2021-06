Wszyscy obywatele muszą wiedzieć, że droga do niedemokratycznych Stanów Zjednoczonych, to nie jest jeden etap. To cała seria kroków - powiedział Barack Obama w rozmowie z CNN - informuje TVN24. Gdy popatrzymy na takie miejsca jak Węgry albo Polska - które nie miały takich demokratycznych tradycji jak my, nie były w nich tak mocno zakorzenione. A jednak jeszcze 10 lat temu były dobrze funkcjonującymi demokracjami, a stały się w gruncie rzeczy autorytarne - ostrzegał były prezydent USA.

Obama o sytuacji w Rosji

Prowadzący wywiad stwierdził wtedy, że do obalenia demokracji nie trzeba puczu, a wystarczą wybory. Władimir Putin zostaje wybrany przez głosujących Rosjan, ale nikt z nas nie powie, że to jest demokracja, której chcemy - zauważył Obama.