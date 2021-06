O cyberataku grupa poinformowała na swojej stronie internetowej. W poście nawoływano innych hakerów, a także aktywistów i organizacje praw człowieka do prowadzenia kampanii przeciwko Izraelowi, który nazywano "Israhell" (dosł. "Izra-Piekło" - PAP).

Wyciekły dane o studentach

Hakerzy przekazali, że wyciek był odpowiedzią na trwającą w maju przez 11 dni wymianę ognia pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem. Dane o studentach, jak poinformował dziennik, mogli wykraść z witryny AcadeMe, jednej z największych w kraju służącej do rekrutacji na studia oraz szukania pracy. AcadeMe współpracuje z najważniejszymi uczelniami w Izraelu, w tym m.in. z uniwersytetem Ben Guriona w Beer Szewie, uniwersytetem w Tel Awiwie oraz uniwersytetem w Hajfie.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa zarządzająca na Facebooku grupą Think Cyber Safe May Brooks-Kempler przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie i odkryła, że wyciekły dane na temat prawie 280 tys. studentów od 2014 r. do teraz. Brooks-Kempler ostrzegła, że informacje te mogłyby zostać wykorzystane przy cyberatakach oraz doradziła użytkownikom AcadeMe zmianę haseł oraz uważanie na podejrzane maile, wiadomości bądź połączenia telefoniczne.