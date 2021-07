"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA zalecił rozszerzenie wskazania do stosowania szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna o dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Szczepionka jest już dopuszczona do stosowania u osób w wieku 18 lat i starszych. Stosowanie szczepionki u dzieci w wieku od 12 do 17 lat będzie takie samo jak u osób w wieku 18 lat i starszych. Podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć (...) w odstępie czterech tygodni" - poinformowała EMA w komunikacie rozesłanym do przedstawicieli mediów.

Reklama

Działanie preparatu Moderny przeanalizowano w badaniu z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Wykazało ono, że szczepionka powoduje porównywalną odpowiedź immunologiczną, jak w grupie wiekowej 18-25 lat. U żadnego z 2163 dzieci, które dostały prawdziwą szczepionkę nie zaobserwowano objawów Covid-19. W grupie 1073 dzieci, która dostała placebo, objawy wystąpiły u czterech osób. Na podstawie tych wyników EMA stwierdziła, że skuteczność preparatu Moderny u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych, jakie występują u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę - poinformowała Agencja. Objawy te są zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu.