Historię Mihammada (nazwisko znane redakcji), który pracował w Afganistanie dla brytyjskiego wojska, opisał portal OKO.press.

Gdy Talibowie wtargnęli do Afganistanu, Wielka Brytania poprosiła Polskę o pomoc w ewakuacji rodziny Mihammada.

Byliśmy pełni wdzięczności za to, co Polska zrobiła, ale po tym, co nas spotkało przez ten tydzień, czuję się śmiertelnie zraniony – mówi OKO.press.

"Fatalne warunki w ośrodku dla cudzoziemców"

Rodzina Mihammada została przetransportowana do ośrodka w podwarszawskim Dębaku, gdzie "warunki były fatalne".

Dziennikarka Paulina Olszanka informuje OKO.press, że uchodźcy dostawali dwa posiłki dziennie.

"Jak można dzieciom nie dawać jedzenia przez 20 godzin" – takiego sms-a dostała Olszanka od Mihammada.

Z głodu, rodzina próbowała się dożywić grzybami, które znajdują się na terenie ośrodka.

Nie zostali uprzedzeni, że grzyby mogą być trujące.

Po zjedzeniu zupy z grzybów, kilkoro dzieci poczuło się źle. Na miejsce wezwano pogotowie. Ali, Mustafa i Sofia, zostały przewiezione do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, ale ze względu na krytyczny stan, przewieziono ich do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Stan Sofii podobno się polepszył.

Synowie Mihammada potrzebują przeszczepu wątroby. Ich stan jest krytyczny.