W przypadku Polski negocjacje trwają. Nie mamy jeszcze oceny planu. (...) Nadal prowadzimy rozmowy z naszymi parterami w Warszawie. Nie mamy żadnych celów, jeśli chodzi o datę - powiedziała.

Reklama

Krajowy Plan Odbudowy

Komisja Europejska przekazała również, że nadal nie wydała też opinii ws. węgierskiego krajowego planu odbudowy.

Myślę, że środki na Krajowy Plan Odbudowy trafią do Polski przed końcem roku - oświadczył w czwartek minister ds. UE Konrad Szymański. Podkreślił, że KE nie ma żadnych podstaw, by wstrzymywać wydanie decyzji w tej sprawie i ocenił, że Komisja "działa już dzisiaj bez podstaw prawnych".

Podobnie jak kilka innych państw nie dostaliśmy środków (...). Polski Plan Odbudowy jest przedmiotem uzgodnień ze strony polskiego rządu, minister (wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar) Buda jest w roboczym kontakcie z KE - mówił Szymański.

Nie widzimy dzisiaj żadnych podstaw do tego, żeby odwlekać tę decyzję. Z jakichś powodów KE zwleka z tą decyzją. Żadna oficjalna opinia w tej sprawie ze strony Komisji nie padła - dodał.

Dopytywany, kiedy pieniądze na KPO trafią do Polski, minister ds. europejskich odpowiedział: "myślę, że trafią przed końcem roku".

Wskazywał, że przynajmniej część Komisji ma wolę zamknięcia tej sprawy. Zapewnił, że również po stronie polskiego rządu "jest wiele osób, które chcą tę sprawę wyczyścić i zamknąć".

Dyskusje w sprawie polskiego KPO

Unijny komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentiloni mówił na początku września podczas posiedzenia połączonych komisji gospodarczej i budżetowej Parlamentu Europejskiego, że dyskusje w sprawie polskiego KPO trwają. To kwestia dotycząca wymagań co do naszych regulacji, zaleceń dla poszczególnych krajów UE, a także dyskusji - co polskie władze wiedzą bardzo dobrze - na temat prymatu prawa unijnego i potencjalnych konsekwencji tej kwestii na polski Krajowy Plan Odbudowy - powiedział wówczas Gentiloni.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.