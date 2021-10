Resort wyjaśnił, że przekazanie szczepionek nastąpiło 16 października na lotnisku w Teheranie.

Fakt wsparcia Iranu przez Polskę w walce z pandemią COVID-19 spotkał się z szerokim i przyjaznym odbiorem na miejscu. Informacje na ten temat zostały opublikowana przez wszystkie największe gazety, agencje i portale informacyjne - zaznaczył polski MSZ. Zwrócił też uwagę, że dziś Iran, podobnie jak inne państwa na Bliskim Wschodzie, boryka się z problemem wciąż niegasnącej epidemii COVID-19.

MSZ poinformował, że szczepionki zostały przekazane w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie. Darowizna ta jest wyrazem solidarności szczepionkowej z Irańczykami, z którymi łączą Polskę wielowiekowe i dobre relacje - wskazano.

MSZ przypomniał, że w 2020 roku obchodziliśmy 90. rocznicę polsko-irańskiego traktatu o przyjaźni, natomiast w 2022 roku przypada 80. rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa do Iranu.

Warto również podkreślić, że szczególnym elementem naszych relacji jest irańska pomoc i gościna, jakiej udzielono 120 tys. Polaków ewakuowanych ze Związku Radzieckiego w trakcie II wojny światowej. W grupie tej znajdowali się zarówno żołnierze armii gen. Władysława Andersa, jak i ludność cywilna - przypomniał MSZ.

Wystarczy szczepionek w Polsce?

Polska - zapewnia resort dyplomacji - posiada odpowiednie zasoby szczepionek, wystarczające na pokrycie zapotrzebowania krajowego, co pozwala na pozytywną odpowiedź na prośbę państw potrzebujących.

W organizację przedsięwzięcia, poza MSZ, były zaangażowane Ministerstwo Zdrowia oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, które aktywnie uczestniczą w dystrybucji szczepionek do partnerów zagranicznych. W ostatnim czasie szczepionki przeciwko COVID-19 trafiły do państw na wielu kontynentach, m.in. do Egiptu, Wietnamu, Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Uzbekistanu, Australii, Norwegii i Kirgistanu.