Szef polskiego rządu w czwartek bierze udział w szczycie UE. Przed rozpoczęciem spotkania wskazywał, że "udało się wzmocnić zasady współpracy pomiędzy NATO a UE". "NATO jest podstawową częścią architektury bezpieczeństwa" - oświadczył. Dodał, że współpraca między UE a NATO będzie ujęta w szczegółowej deklaracji.

Reklama

Granica polsko-białoruska

W tym kontekście zwrócił uwagę na sytuację rozgrywającą się za naszą wschodnią granicą. W odniesieniu do Białorusi jednoznacznie pokazujemy na używanie migrantów jako narzędzia, jako żywych tarcz i jest to przyjęte przez wszystkie państwa. Jednocześnie pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi, jeśli te działania się nie zatrzymają - mówił. Dodał, że w tej sprawie jest zgodność co do konkluzji.

W odniesieniu do Rosji, która zacieśnia pętlę wokół Ukrainy, tutaj mamy większe rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy Zachodniej. Jestem jednak optymistą co do możliwości wypracowania wspólnych konkluzji i także zaznaczenia, że będziemy reagowali w sytuacji militarnej na Ukrainę - powiedział Morawiecki.