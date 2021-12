Lek firmy Merck w badaniu klinicznym, przeprowadzonym na osobach obarczonych wysokim ryzykiem na wczesnym etapie choroby, wykazał zmniejszenie liczby hospitalizacji i zgonów o około 30 proc. Przeznaczony jest do leczenia łagodnego do umiarkowanego przebiegu Covid-19 u dorosłych, u których występuje ryzyko ciężkiej choroby i dla których alternatywne metody leczenia nie są dostępne lub klinicznie nieodpowiednie.

Drugi lek po Paxlovidzie

W środę FDA dopuściła w trybie nadzwyczajnym do użytku Paxlovid, opracowany przez koncern Pfizer lek przeciwko Covid-19. Został on dopuszczony do stosowania u pacjentów w początkowym stadium choroby i nie jest przeznaczony dla osób hospitalizowanych, czy jako środek zapobiegawczy lub zamiennik szczepionki.

Zdaniem FDA zarówno tabletki Merck, jak i Pfizera mogą być obiecującymi narzędziami dla osób chorych na Covid-19, zwłaszcza w obliczu szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Omikron, który obecnie dominuje w Stanach Zjednoczonych.

- Ten lek jest również niezwykle łatwy w użyciu - powiedział Nick Kartsonis, wiceprezes Merck ds. badań klinicznych nad chorobami zakaźnymi. - Nie wymaga żadnego drugiego leku, aby zwiększyć jego skuteczność, i można go podawać różnym specjalnym grupom pacjentów, w tym osobom, które mają poważne problemy z czynnością wątroby lub nerek. Nie trzeba przy tym martwić się o współdziałanie z towarzyszącymi lekami - dodał.

Dwa razy dziennie po dwie tabletki przez pięć dni

Kartsonis podkreślił, że lek pomaga zapobiegać replikacji wirusa i powinien być skuteczny przeciwko każdemu wariantowi, w tym Omikronowi.

FDA wyjaśniła, że lek firmy Merck nie jest dopuszczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, ponieważ jego składniki mogą wpływać na wzrost kości i chrząstki. Pigułka nie jest także zalecana do stosowania w czasie ciąży.

Lek ma być przyjmowany dwa razy dziennie - cztery tabletki za każdym razem, przez pięć dni, co daje pełny cykl leczenia 40 tabletkami. Według firmy Merck rząd USA złożył zamówienie na 3 mln tabletek.