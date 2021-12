Posłowie Koalicji Obywatelskiej udali się w czwartek z interwencją do Rządowej Agencji Rezew Strategicznych (RARS).

Posłowie KO: Magazyny są puste

Po kontroli politycy zaprezentowali jej wyniki na konferencji prasowej. Dariusz Joński przypomniał, że obecnie z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest w Polsce około 24 tysiące osób. Lekarze i dyrektorzy szpitali od kilku dni alarmują, że nie mają czym leczyć tych pacjentów - mówił poseł KO.

Dlatego - jak tłumaczył - wraz ze Szczerbą postanowili udać się do RARS i zapytać jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dostępność leków. Nie mamy dobrych wiadomości - okazuje się, że magazyny są puste. Nie ma lekarstw i jest tylko nadzieja, że te lekarstwa zostaną zakupione - powiedział Joński.

Jak dodał, od wiceministra zdrowia Waldemara Kraski otrzymał informację o tym, że do Polski przybyła partia jednego z leków na Covid-19, jednak - według niego - Agencja Rezerw Strategicznych jej jeszcze nie otrzymała.

Szczerba powiedział, że brakuje m.in. leków remdesivir i tocilizumab. Można powiedzieć, że państwo znowu zaspało, nie przygotowało się, nie zakupiło (leków) na czas. Nie ma rzeczy gorszej dla pacjenta i jego rodziny, niż to jak trafi na oddział covidowy, na którym nie ma leków, które mogą ratować mu życie - zaznaczył Szczerba. Zaapelował do rządu, żeby podjął działania na rzecz sprowadzenia leków do Polski.

Szczerba zapewnił ponadto, że wraz z Jońskim będą monitorować sytuację dotyczącą dostępności leków na Covid-19.