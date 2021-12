Pochodzący z Kalifornii mężczyzna został zatrzymany do kontroli 21 grudnia na drodze międzystanowej, ponieważ prowadził samochód w niebezpieczny sposób.

Policja poinformowała, że mężczyzna został aresztowany i przesłuchany, gdyż po zatrzymaniu wygłaszał groźby pod adresem prezydenta Bidena. W areszcie podejrzany powiedział, że jeśli zostanie zwolniony, to wykona swój plan zabicia Bidena, Obamy, Clintona i innych osób.

Mężczyźnie postawiono na razie jeden zarzut - wygłaszania gróźb pod adresem byłego prezydenta USA. Władze stanu Iowa poinformowały, że kolejne zarzuty zostaną zapewne dodane po przesłuchaniu mężczyzny przez ławę przysięgłych.

Adwokaci podejrzanego wnieśli we wtorek pismo do sądu z informacją, że obrona będzie się domagała uznania go za osobą niepoczytalną.