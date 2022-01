Gaspard Ulliel - grał w takich filmach jak, "Saint Laurent", "To tylko koniec świata", czy "Bardzo długie zaręczyny". Do wypadku doszło we francuskim departamencie Sabaudia.

Według agencji AFP, aktor miał się zderzyć z innym narciarzem, przez co doznał poważnego urazu mózgu. Został przewieziony helikopterem do szpitala.

Gaspard Ulliel - kim był?

Gaspard Ulliel był jednym z najlepszych aktorów debiutujących we francuskim kinie. Grał w "Braterstwie wilków" Christophe'a Gansa. Za rolę w komediodramacie "Letni zawrót głowy" otrzymał nagrodę Lumiere dla najbardziej obiecującego aktora.

"Francuskie kino straciło ogromny talent, pełen wdzięku i energii" - napisał we wpisie na Twitterze minister kultury Francji Bruno Le Maire.

Agencja AFP poinformowała, że śmierć aktora potwierdził jego agent.