Odpowiadając na pytanie o to, czy nagromadzenie rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy należy oceniać jako prawdziwe zagrożenie atakiem Rosji na Ukrainę zimą/wiosną 2022 r., ok. 48 proc. respondentów odpowiedziało, że jest to realne zagrożenie, 39 proc. twierdzi, że interwencji nie będzie. "W porównaniu z połową grudnia sytuacja praktycznie się nie zmieniła"- zaznacza KMIS.

Pytano o Zełenskiego i działania dyplomatyczne

Większość uczestników badania (53 proc.) jest zdania, że w razie wtargnięcia Rosji prezydent Wołodymyr Zełenski nie będzie w stanie efektywnie działać jako zwierzchnik Sił Zbrojnych Ukrainy. Przeciwnego zdania było ok. 32 proc. ankietowanych.

Prawie 57 proc. Ukraińców uważa za niedostateczne podejmowane przez władze działania dyplomatyczne i obronne w celu zapobiegania wtargnięciu Rosji. Ok. 29 proc. ocenia, że działania są dostateczne.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-21 stycznia wśród 1205 respondentów powyżej 18. roku życia mieszkających na terytorium kontrolowanym przez władze w Kijowie.