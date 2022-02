Od tygodni koronasceptycy w Niemczech spotykają się na protestacyjnych "spacerach". Większość protestów odbywa się w poniedziałki. Według policji w całym kraju demonstrowało 31 stycznia kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W poniedziałek wieczorem w niektórych miastach odbyły się również kontrdemonstracje. Większość spotkań przebiegała spokojnie, ale nie wszędzie - pisze we wtorek portal tygodnika "Der Spiegel".

Podczas demonstracji w Regensburgu 26-letni mężczyzna doznał ciężkich obrażeń głowy - poinformowała policja. Ponadto, na obrzeżach manifestacji doszło do starcia dwóch grup, w wyniku którego kilka osób zostało rannych. 23-letnia kobieta poturbowała policjanta, kopiąc go i bijąc. Na marsze protestacyjne w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przyszło według policji około 9 tys. osób. W Rostocku władze zakazały protestów, ale ludzie i tak poszli przez centrum miasta. Rzucano petardami, a policjanci musieli kilkakrotnie interweniować. Kilka osób trafiło do aresztu. W Grimmen, według policji, funkcjonariusze zostali obrzuceni jajkami.

Starcia z kontrdemonstrantami

W Lubece protestowało około 1300 osób. Według policji, spotkanie przebiegało spokojnie, ale krótko po jego zakończeniu doszło do sprzeczki między wracającymi do domu uczestnikami protestu a inną grupą. Funkcjonariusze spisali dane osobowe dwunastu osób biorących udział w zdarzeniu. Prowadzone jest przeciwko nim śledztwo pod zarzutem niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

W Turyngii około 25 tys. osób demonstrowało przeciwko ograniczeniom przeciwepidemicznym. W Jenie uczestniczka demonstracji koronasceptyków została zraniona przez uczestników kontrdemonstracji - poinformowała policja.