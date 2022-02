Reklama

Amerykańska kongresmenka odniosła się do działań komisji śledczej Izby Reprezentantów, która bada wydarzenia 6 stycznia 2021 roku. Mamy nie tylko więzienie w Waszyngtonie, waszyngtoński gułag, ale też policję gazpacho Nancy Pelosi szpiegującą członków Kongresu, śledzącą naszą pracę legislacyjną, szpiegującą nasz personel i obywateli amerykańskich - powiedziała Greene.

"Gazpacho" zamiast "Gestapo"

Właściciel restauracji z gwiazdką Michelin, Jose Andres skomentował całą sprawę: Droga Marjorie Taylor Greene, to ja stworzyłem policję gazpacho w 1993 roku, by sprawić, że nikt nie będzie dodawał sosu Tabasco, papryczek jalapeño czy innych dziwnych rzeczy do mojej ukochanej zupy! Proszę, nie obwiniaj nikogo poza mną. Wpadnij kiedyś na szklaneczkę. Nie zapomnij maseczki i potwierdzenia szczepienia.



Marjorie Taylor Greene już wcześniej zasłynęła z porównaniami zasad pandemicznych do Holokaustu.