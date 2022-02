Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i burmistrz Pragi Zdenek Hrzib spotkali się z merem Kijowa Witalijem Kliczką. "Pokazują swoją solidarność z Ukrainą, z narodem ukraińskim. Deklarują wsparcie na naszej drodze do rodziny europejskiej" - powiedział po rozmowach Kliczko. "Jesteśmy tutaj również po to, żeby pokazać naszą gotowość do pomocy. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, zarówno Warszawa, jak i Praga gotowe są do tej pomocy" - mówił Trzaskowski.

Trzaskowski i Kliczko rozmawiają o sytuacji na Ukrainie

W tym trudnym momencie jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom, państwo europejskim, szczególnie tym, którzy wspierają Ukrainę politycznie, moralnie, we wszystkich kierunkach, w różnych obszarach, ponieważ rozumiemy dobrze, że Ukraina jest jednym z największych państw w Europie i od stabilnej sytuacji politycznej oraz ekonomicznej na Ukrainie będzie zależała również stabilność polityczno-ekonomiczna w całym regionie europejskim - mówił po spotkaniu mer Kijowa Witalij Kliczko.

Samorządy polskie są gotowe pomagać Ukrainie. Będziemy koordynować swoje działania, wspierać samorządy na wschodzie Polski i jak będzie trzeba, to przyjdziemy z konkretną pomocą Kijowowi i dzisiaj rozmawialiśmy z Witalijem Kliczką, jak to zrobić – powiedział prezydent Warszawy po spotkaniu