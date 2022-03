"Policja zatrzymała w kijowskim metrze sabotażystów. Chowali pociski w pluszowej zabawce" - opisano dwie fotografie widniejące na profilu NEXTY. Na jednej z nich widać czwórkę mężczyzn stojących twarzami do ściany i pilnowanych przez uzbrojonego funkcjonariusza; ręce trzech z nich są skute kajdanami. Kolejne zdjęcie przedstawia rozprutego pluszowego misia obok którego leży kilkanaście nabojów.

Inni rosyjscy dywersanci zaatakowali w niedzielę rodzinę z trojgiem dzieci - rodzice i córka zmarli a dwójka pozostałych dzieci została ciężko ranna.

Apel mera Kijowa

W środę mer Kijowa Witalij Kliczko oznajmił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku, że rosyjska armia jest coraz bliżej miasta. Apelował do mieszkańców, by nie wychodzili bez absolutnej konieczności z domów, a gdy rozlegają się syreny, szli do ukrycia. Wezwał także o przestrzeganie godziny policyjnej, która obowiązuje od godz. 20 do 7 rano.

