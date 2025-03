Czy Polska przestanie przestawiać zegarki?

Wielu Polaków zastanawia się, czy zmiana czasu w marcu i październiku zostanie zniesiona. Minister rozwoju i technologii, Krzysztof Paszyk, w rozmowie z RMF FM zapewnił, że temat jest wciąż aktualny. Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, ale w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej - mówił. Paszyk przypomniał, że PSL jako pierwsza partia zwróciła uwagę na ten problem i nadal prowadzi działania na poziomie unijnym.

Reklama

Decyzja należy do Unii Europejskiej

Minister podkreślił, że Komisja Europejska nie wycofała się z dyskusji o rezygnacji ze zmiany czasu. Aktualnie trwają konsultacje z krajami członkowskimi, ale proces ten jest skomplikowany. Mierzymy się z poważnym proceduralnym procesem, który jest do przeforsowania na poziomie Unii Europejskiej - mówił w RMF FM. Paszyk zaznaczył, że chciałby, aby decyzja zapadła jak najszybciej, ale ostateczne rozstrzygnięcie wymaga zgody wszystkich państw UE.

Reklama

Nowy program mieszkaniowy – "Klucz do mieszkania"

Podczas rozmowy minister Paszyk odniósł się także do rządowego programu mieszkaniowego "Klucz do mieszkania", który ma być realizowany w dwóch ustawach. Pierwsza ustawa dotycząca budownictwa społecznego została już przyjęta przez rząd. Druga będzie dotyczyć wsparcia dla osób, które chcą mieć własne mieszkanie - tłumaczył w RMF FM.

Paszyk zaznaczył, że projekt powstał w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a sugestie, że jest to inicjatywa Lewicy, są nieprawdziwe. To nie jest pomysł Lewicy. Przestrzegam koleżanki i kolegów z Lewicy, żeby takich nadużyć nie robili - apelował. Minister podkreślił, że program "Klucz do mieszkania" różni się od poprzednich inicjatyw, ponieważ nie przewiduje dotacji dla deweloperów. Zero złotych z tego programu dla deweloperów – to bardzo masywny postulat, który został uwzględniony - mówił.