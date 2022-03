- Powinni wprowadzić poprawki do konstytucji, zgodnie z którymi Ukraina odrzuci wszelkie dążenia do wejścia do dowolnego bloku - powiedział Pieskow.

Rosja domaga się od USA i państw Zachodu prawnych gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, zwłaszcza o Ukrainę. Padło również żądanie wycofania infrastruktury Sojuszu Północnoatlantyckiego do stanu sprzed 1997 r.

USA i ich sojusznicy wielokrotnie podkreślali, że polityka otwartych drzwi NATO oraz prawo każdego państwa do samodzielnego decydowania o swoim bezpieczeństwie i sojuszach nie podlega negocjacjom.