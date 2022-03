Jak mówił Arestowycz, "w związku z niepowodzeniami w wojnie z Ukrainą rosyjscy okupanci nasilili ataki w przestrzeni informacyjnej" - podaje ukraiński portal segodnya.ua.

"Nowy czynnik"

Pojawił się nowy czynnik. Czynnikiem tym jest to, że wróg gwałtownie zwiększył intensywność operacji informacyjnych i psychologicznych przeprowadzanych przeciwko ludności Ukrainy, Siłom Zbrojnym, władzom Ukrainy i kierownictwu Sił Zbrojnych - powiedział.

Według Arestowicza, oznacza to, że w obliczu kryzysu militarnego Rosjanie postanowili nasilić ataki w przestrzeni informacyjnej. - Nie powinniśmy na to reagować, bo głównym celem wroga jest to, byśmy stracili psychologiczną zdolność do stawiania oporu - napominał Arestowycz.