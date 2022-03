Drodzy Rodacy, to wielka prośba, aby nie rozpowszechniać informacji o broni i sprzęcie, który ma być dostarczony na Ukrainę lub został już nam przekazany. Nie potrzebujemy takich radosnych postów! Wojna to inna rzeczywistość. To bardzo drażliwe tematy i nie macie o nich wiarygodnych informacji, ponieważ są tajne. Takimi postami szkodzicie państwu. Po prostu weźcie się w garść i nie piszcie – napisała na Facebooku Malar.

Podkreśliła, że w razie potrzeby prawo do wypowiadania się na ten temat mają tylko urzędnicy państwowi i władze kraju.