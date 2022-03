Wywiad zorganizowała internetowa telewizja Nastojaszczeje Wriemia. Według relacji mężczyzny jechał on zgodnie z przepisami, kiedy przed nim wyskoczył czołg.

Skąd on się wziął na mojej głowie? — komentuje pokrzywdzony.

Na nagraniu umieszczonym na Twitterze możemy zobaczyć jak czołg przejechał po samochodzie trzy razy.

Uderzył trzy razy. Całe szczęście, że jechałem sam - mówi mieszkaniec Kijowa.

Ukraińcy rzucili się na pomoc, by wydostać zakleszczonego mężczyznę.

Poszkodowany mówi w wywiadzie, że gdy opuści szpital zaciągnie się do wojska. Pójdę do wojskowego urzędu rekrutacyjnego i zapiszę się do obrony terytorialnej — stwierdził.