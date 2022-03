Daniłow powołał się na dane wywiadu ukraińskiego.

Rosja się nie zatrzyma?

To, czego mamy świadomość, i to, o czym informuje nasz wywiad: dzisiaj mowa jest o Litwie. Federacja Rosyjska nie zamierza się zatrzymywać. Ma następny cel. Jeśli - nie daj Boże - odniosą zwycięstwo na naszym terytorium, to następnym krajem, który będzie chciał podbić Putin, stanie się bezpośrednio Litwa - powiedział sekretarz RBNiO Ukrainy, cytowany przez Interfax-Ukraina.

W dalszej kolejności - zauważył - będą pozostałe kraje bałtyckie i Polska. Wszystko zależeć będzie od tego, jak będzie reagować NATO - dodał.