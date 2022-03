"Twierdzenia amerykańskich urzędników, że Rosja poprosiła Chiny o przekazanie sprzętu wojskowego do użycia na Ukrainie, to dezinformacja rozsiewana przez USA" - oświadczyło chińskie MSZ. Taką informację podał dzień wcześniej "Financial Times".

Brytyjski dziennik napisał w niedzielę, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, że Rosja zwróciła się do Chin o sprzęt wojskowy, który miałby wspomóc jej inwazję na Ukrainę. Według "FT" Biały Dom obawia się, że Pekin może podważyć zachodnie starania na rzecz pomocy Ukrainie w obronie kraju. Reklama "FT": Rosja poprosiła Chiny o sprzęt wojskowy i "inne wsparcie" Zobacz również Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan spotka się w poniedziałek w Rzymie z wysoko postawionym chińskim dyplomatą Yang Jiechi i - według źródeł w Białym Domu - ma zasygnalizować możliwość nałożenia sankcji gospodarczych na Pekin, jeśli udzieli on pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą. Bartosz Lewicki