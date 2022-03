Biden powinien podziękować Polsce za doskonałe przyjęcie sił amerykańskich i zarządzanie bezprecedensowym kryzysem uchodźczym. Powinien zobowiązać się do dużego wsparcia finansowego, by pomóc Polsce w kryzysie uchodźczym oraz szybkim zwiększeniu jej zdolności obronnych. Kongres USA już zobowiązał się do dużego pakietu pomocy dla Ukrainy, który obejmuje miliardy na pomoc sojusznikom NATO, w tym Polsce, na wschodniej flance. UE ma wiele agencji i wolontariuszy przyjeżdżających nad Wisłę, ale na razie przekazała Polsce tylko 500 tys. euro na pomoc uchodźcom. A bez względu na to, ile potrwa wojna, setki tysięcy, a nawet miliony ukraińskich uchodźców mogą przebywać w Polsce przez lata. UE i Stany Zjednoczone powinny zorganizować specjalny mechanizm finansowania wsparcia dla uchodźców i przyjmujących ich narodów. Prezydent Biden powinien do tego zachęcać UE, zachęcać Wspólnotę do wsparcia sięgającego miliardy, tak by dorównać zobowiązaniom USA.