Północna Korea, jak twierdzi Bloomberg, po ponad czterech latach przerwy, szykuje się do nowych testów broni atomowej. Pracownicy kopią bowiem nowe tunele w miejscu, gdzie przeprowadzano wcześniejsze testy bomb jądrowych. Sama próba może mieć miejsce już w kwietniu, gdy Kim Dzong Un będzie obchodził urodziny swojego dziadka, założyciela Korei Północnej - Kim Ir Sena

Kim Dzong Un prawdopodobnie uniknie sankcji ONZ

Zdaniem ekspertów Bloomberga, Kim Dzong Un zdecydował się na ten krok, bo wojna w Ukrainie znacząco utrudni nałożenie sankcji na Północną Koreę - wymagają one bowiem jednomyślności w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a obecne stosunki między USA, Rosją i Chinami taką jednomyślność wykluczają. WIdać to było choćby podczas piątkowego spotkania, gdy Rosja odrzuciła wezwania USA do ukarania Pjongjang sankcjami za testy rakiet balistycznych i wezwała - wspólnie z Chinami - do stworzenia rezolucji, która postawiłaby na pierwszym miejscu negocjacje z reżimem, a nie kary.