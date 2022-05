- Wezwałem Rosję do wywiązania się z jej obowiązków jako członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i do położenia kresu temu niszczycielskiemu atakowi - miał, według komunikatu prasowego, powiedzieć Emmanuel Macron. Jak podano, zaapelował również do Putina o "wyrażenie zgody na kontynuowanie ewakuacji" z obleganego przez wojska rosyjskie kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy.

- Ewakuacja ta musi się odbyć "w koordynacji z podmiotami humanitarnymi, pozostawiając ewakuowanym wybór miejsca docelowego, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym" - podkreślił prezydent Francji.

Głębokie zaniepokojenie Macrona

Macron powtórzył też Putinowi, że potrzebne jest zawieszenie broni na Ukrainie oraz iż jest głęboko zaniepokojony sytuacją w Donbasie, a szczególnie w Mariupolu.

Prezydent Francji powiedział również przywódcy Rosji, że jest gotów współpracować z organizacjami międzynarodowymi, aby pomóc znieść rosyjskie embargo na ukraiński eksport żywności przez Morze Czarne.