To niepojęte, aby Wielka Brytania nie przyszła z pomocą Finlandii i Szwecji, jeśli zostałyby zaatakowane, niezależnie od etapu debaty na temat wejścia do NATO, czy od umów – oświadczył minister obrony Wielkiej Brytaniii Ben Wallace, który przybył do Finlandii w środę. Szef brytyjskiego resortu obrony, wspólnie z fińskim ministrem Anttim Kaikkonenem obserwował rozpoczęte w Finlandii międzynarodowe manewry wojsk pancernych Arrow 22, w których udział biorą także oddziały krajów NATO (oprócz Wielkiej Brytanii, także USA, Estonii i Łotwy).

"Ten dzień zapisze się w politycznej historii Finlandii" – napisał dziennik "Iltalehti".

Wallace przypomniał, że Finlandia jest częścią Wielonarodowych Połączonych Sił Ekspedycyjnych (JEF) państw nordyckich i bałtyckich, którym przewodzi Wielka Brytania. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Europie Północnej – podkreślił brytyjski polityk.

Wielka Brytania obiecuje wesprzeć Finlandię

Dodał, że "bez żadnych większych formalnych umów, jesteśmy krajami europejskimi, które wyznają te same wartości". Wielka Brytania zrobi to, co będzie trzeba, aby wesprzeć Finlandię – podkreślił Wallace.

To mocna i cenna obietnica; jednym słowem: historyczna – podsumował komentator dziennika "Iltalehti".

"Ilta-Sanomat" podkreślił z kolei, że wsparcie ze strony takiego członka Sojuszu jak Wielka Brytania – mocarstwa militarnego i atomowego, przyspieszy fiński proces wejścia do NATO.

To ważna deklaracja, która z pewnością sygnalizuje Moskwie, że Finlandia sama w sobie ma możliwości i zdolności oraz wsparcie Zachodu – ocenił szef Fińskiego Instytut Spraw Zagranicznych Mika Aaltola.

Ekspert podkreślił, że możliwa pomoc Wielkiej Brytanii łączyłaby się z nieoczekiwanymi sytuacjami, jak nieprzewidywalne zachowania Rosji. Jednak – dodał – w najbliższej perspektywie nie widać niczego z czym Finlandia nie poradziłaby sobie sama w trakcie procesu wejścia do NATO.

Po agresji Rosji na Ukrainę, w Finlandii i Szwecji dokonał się fundamentalny zwrot w realizacji polityki bezpieczeństwa. Według doniesień lokalnych mediów oba kraje mają formalnie zdecydować o wejściu do Sojuszu w połowie maja.