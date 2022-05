Linde spotkała się w środę w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem oraz z amerykańskimi senatorami.

Wsparcie USA dla Szwecji

Nie będę wdawała się w szczegóły, ale jestem pewna, że mamy zapewnienie wsparcia ze strony amerykańskiej. Nie są to jednak gwarancje bezpieczeństwa, jakie można uzyskać będąc pełnoprawnym członkiem NATO - powiedziała Linde w szwedzkiej telewizji publicznej SVT.

Według Linde deklaracja USA "ma ogromne znaczenie" dla trwającej właśnie analizy strategii bezpieczeństwa Szwecji. Do połowy maja rząd tego kraju ma przedstawić swój stosunek do ewentualnego wejścia do NATO.

Zwiększona obecność wojsk USA

Jak piszą szwedzkie media, w praktyce pomoc Amerykanów może oznaczać na przykład zwiększoną obecność wojsk USA w regionie Morza Bałtyckiego.

Rosja przestrzegała wcześniej Szwecję oraz Finlandię przed wstąpieniem do NATO, strasząc konsekwencjami.