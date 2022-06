Reklama

Do niedzieli w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii potrwają rozpoczęte 30 maja międzynarodowe ćwiczenia sił powietrznych i wojsk obrony przeciwlotniczej państw NATO Ramstein Legacy 2022.

Pierwsze takie ćwiczenia

Dyrektor ćwiczeń gen. bryg. Ömer Nafiz Gülmezoğlu z Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO zaznaczył w czasie wtorkowej konferencji prasowej w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, że są to pierwsze ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej sojuszu z wykorzystaniem realnych lotów. To bardzo ważny element obrony przestrzeni powietrznej i terytorium NATO - podkreślił.

Podstawową wartością tych ćwiczeń jest pokazywanie obecności i zwiększającej się gotowości NATO oraz wysłanie przekazu "jesteśmy tu" do każdego, kto ma złe intencje wobec przestrzeni powietrznej NATO. Jesteśmy tu, by przeciwdziałać, to jest główna wiadomość - powiedział.

Dodał, że ćwiczenia, w których uczestniczy 20 państw NATO, uwzględniają działania z zakresu air policing i walki elektronicznej, a sześć krajów wykorzystuje w nich swoje systemy obrony powietrznej. W ćwiczeniach - dodał - bierze udział około 20 samolotów z różnych państw sojuszu.

Potencjalne uderzenie

Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu płk pil. Łukasz Piątek wskazał, że w związku z ćwiczeniami na lotnisku w poznańskich Krzesinach stacjonują cztery myśliwce F-16 tureckich sił powietrznych. Ćwiczymy różne scenariusze: wywalczenie i utrzymanie przewagi w powietrzu, wsparcie wojsk własnych, operacje ataku celów naziemnych w przestrzeni nasyconej środkami wykrywania i zwalczania środków powietrznych czy to samolotów, czy śmigłowców, czy dronów - wymieniał.

Piątek zaznaczył, że polscy piloci niejednokrotnie ćwiczyli już z lotnikami z Turcji. Turcy od wielu lat biorą udział w działaniach na granicy z Irakiem i Syrią, tak że ich doświadczenie bojowe i wnioski z tego płynące są nieocenione. Wiele możemy się tu nauczyć o użyciu F-16 do zwalczania celów naziemnych. My tego w Polsce na szczęście nie musimy ćwiczyć i za to jesteśmy wdzięczni, możemy się uczyć na doświadczeniu innych - wskazał.

Wiemy skąd może nadejść potencjalne uderzenie. Tutaj nie było żadnych wątpliwości i tak też byliśmy szkoleni w USA na F-16. Wiedzieliśmy zawsze kto jest naszym potencjalnym przeciwnikiem i pod tym kątem od początku naszego szkolenia na F-16, czyli od momentu, kiedy pierwszy pilot poleciał na szkolenia do Stanów Zjednoczonych w 2004 r., wiemy z kim będziemy walczyć i czym on dysponuje - powiedział wojskowy.

Ramstein Legacy 2022

Piątek wskazał, że bazujące w Poznaniu myśliwce operują w ramach ćwiczeń głównie nad północną i północno-wschodnią części kraju.

Ramstein Legacy 2022 jest pierwszą edycją ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO z wykorzystaniem realnych lotów, które w przyszłości będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Ćwiczenie integruje sojusznicze siły powietrzne oraz jednostki rakietowe naziemnego bazowania, które są kierowane i dowodzone przez struktury NATO.

Autor: Szymon Kiepel