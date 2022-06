- To co się wydarzyło na autostradzie było tragicznym wypadkiem - podkreślił prokurator Per Nichols.

Śmierć Larsa Vilksa oraz dwóch jego ochroniarzy była przedmiotem trwającego osiem miesięcy dochodzenia w związku z groźbami, jakie islamscy fundamentaliści kierowali pod jego adresem. W 2007 roku gazeta "Nerikes Allehanda" opublikowała karykaturę Mahometa autorstwa Vilksa. Publikacja wzbudziła protesty i zamieszki w krajach arabskich, al-Kaida oferowała za głowę rysownika 100 tys. dolarów.

Wypadek w Markaryd

Do wypadku doszło 3 października ubiegłego roku w Markaryd w południowej Szwecji. Prowadzony przez jednego z ochroniarzy opancerzony samochód zjechał na przeciwległy pas, przerywając drucianą barierkę. Auto zderzyło się czołowo z nadjeżdżającą ciężarówką. Oba pojazdy stanęły w płomieniach. Kierowca tira został ranny.